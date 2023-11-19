США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM. 

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Lockheed Martin и ВС США успешно испытали оперативно-тактическую ракету PrSM.
Компания из Америки Lockheed Martin сообщила, что вместе с американскими военнослужащими успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM, которая заменит ATACMS.
По словам представителей компании, PrSM - это оперативно-тактическая ракета. Она может ликвидировать объекты на расстоянии более 400 километров.
Ранее сообщали, что новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» с одноименной ракетой заступил на опытно-боевое дежурство, передает ТАСС, ссылаясь при этом на личный источник в российской ракетно-космической отрасли.
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По словам представителей компании, PrSM - это оперативно-тактическая ракета. Она может ликвидировать объекты на расстоянии более 400 километров.
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Дана Игумнова