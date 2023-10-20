США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

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США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение американского Минэнерго.
«Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», — говорится в публикации.
Отмечается, что американская сторона провела испытания в тот же день, когда Госдумой РФ был принят закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
«Для данного эксперимента использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы», — проинформировали в американском министерстве.
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