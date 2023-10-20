США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение американского Минэнерго.