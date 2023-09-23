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США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ

Рейтер: США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета оружия
23 сентября 2023, 12:56
Фото: iStock/sarawuth702

Фото: iStock/sarawuth702

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что на данный момент сделка находится на ранней стадии переговоров и четкие условия еще не определены. По информации агентства, соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в следующем году.

Отмечается, что США планируют определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.


Напомним, американский президент Джо Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября.

Ранее сообщалось, что глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России.

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#сша
#оружие
#соглашение
#всу
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Путин выразил соболезнования главе Италии в связи со смертью Джорджо Наполитано
23 сентября 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Джорджо Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 годы. Он скончался в возрасте 98 лет. 

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев он находился в римской клинике.

Наполитано приезжал в Россию в 2008 году и множество раз встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

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#россия
#политика
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#пост
#италия
#мир
#зеленский
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Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области
23 сентября 2023, 11:52

Фото: сайт Кремля

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
ТАСС пишет, что на заседании Херсонской областной думы первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко по спецпоручению президента РФ Владимира Путина представил на этот пост трех кандидатов, среди которых были Владимир Сальдо, Иван Шумаков и Игорь Шепелин.
 
«Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но ещё и не менее большая ответственность», —заявил Владимир Сальдо после объявления итогов тайного голосования.
Ранее партия «Единая Россия» одержала победу в выборах в Херсонской области, получив 28 из 36 мест в законодательном собрании. Об этом сообщает региональный избирком. На момент обработки 72,24% бюллетеней в Херсонской области «Единая Россия» набрала 73,73% голосов. Помимо этого, уточняется, что в остальных новых регионах России также лидировала «Единая Россия».

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#херсонская область
#выборы
#губернатор
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«Избалованный ребенок»: в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН
Журналист Хайфон: поведение Зеленского может лишить его западной помощи
23 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что неподобающее поведение и ложь украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН ставят западную помощь Киеву под вопрос. Об этом Хайфон сообщил на своем YouTube-канале.
По мнению Хайфона, Запад начал осознавать, что его план по ослаблению РФ провалился, так как санкции не работают, а ВС РФ побеждают на фронте. Он пояснил, что западные союзники Киева пытаются объяснить Зеленскому, что необходимо остановиться, но он же своим неправильным поведением дает понять, что не готов к этому.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений.

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#сша
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#оон
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#вс рф
#запад
#вооружения
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Канада наложила санкции на Олимпийского чемпиона Нагорного
23 сентября 2023, 10:51

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оказался в санкционном списке Канады.
Об этом сказано на официальном сайте правительства страны.

26-летний Никита Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября, пишет РИА Новости. В их числе министр труда Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, управляющий директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский

Никита Нагорный завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также является серебряным и бронзовым призёром Олимпиады, трехкратным чемпионом мира. На параде Победы в 2022 году возглавлял парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия». 

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#санкции
#спорт
#спортсмены
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Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН от девочки из Луганска
23 сентября 2023, 10:27

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства детей в Донбассе киевскими нацистами. Об этом сообщили в МИД РФ.
На кадрах видеозаписи школьница просит прекратить обстрелы мирных домов и школ, а также прекратить поставки оружия Запада на Украину. Сообщается, что передача видеозаписи произошла в рамках встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. В рамках визита, глава российского МИД проведет ряд встреч и примет участие в заседании Совбеза ООН, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. 

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Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ
23 сентября 2023, 10:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало, передает РИА Новости.
По словам Трофимова, совместного представления двух президиумов «не существовало в природе». Он подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была совершена ошибка в юридической основе трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Трофимов отметил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма. 

Напомним, Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. 

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#ссср
#мнение
#референдум
#крым
#рф
#россия
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Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальную цель для успешного контрнаступления
23 сентября 2023, 07:01

Фото: iStock/JARAMA

Минимальной целью для успеха контрнаступления украинских военных будет являться оккупация города Токмак в Запорожской области. Такое заявление сделал командующий группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с телеканалом CNN.
По его мнению, погода может стать значимым препятствием для наступления, но вероятность этого невелика, так как по большей части бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) продвигаются самостоятельно, не используя при этом тяжёлую технику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Конгрессе США и Белом доме заявил американским средствам массовой информации о том, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой, несмотря на плохую погоду.

Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#запорожская область
#всу
#украина
#контрнаступление
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RT: Великобритания готова оказывать военную помощь Киеву ещё много лет
23 сентября 2023, 06:23

Фото: iStock/andriano_cz

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией. Об этом 23 сентября сообщает телеканал RT
Он подчеркнул, что помощь Киеву будет оказываться до окончательного завершения боевых действий на украинской территории.

«Пока окончания боевых действий, прекращения агрессии не произойдет, Соединенное Королевство будет стоять бок о бок с Украиной. Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется — то и годами»,— сообщил Дауден

Британский вице-премьер также назвал действия российских войск на Украине «неприкрытой агрессией», которая «ни при каких обстоятельствах не может вознаграждаться».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.

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#помощь
#финансирование
#великобритания
#украина
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Мятежники Нигера обвинили генсека ООН Гутерриша в сговоре с Францией
23 сентября 2023, 05:59

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Военные, захватившие власть в Нигере, обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он сговорился с Францией с целью препятствовать участию представителей этой африканской страны в работе 78-й сессии Генассамблеи Организации. Об этом заявил официальный представитель переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.
«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию», — заявил Абдраман в эфире телеканала RTN.

Представитель мятежников сообщил, что генсек ООН «удовлетворил фанатичную просьбу отозвать постоянного представителя Нигера при ООН», а также отказался принять и завизировать официальный список делегатов Нигера для участия в Генеральной Ассамблее.

Напомним, что 25 августа министерство иностранных дел Нигера обратилось к послу Франции Сильвану Итте с просьбой покинуть страну в течение 48 часов. В ответ на это французский МИД заявил, что официальный Париж принял их требования к сведению, однако выдвигать такие требования могут лишь законные власти Нигера, а не военная хунта.

Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.

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#оон
#франция
#нигер
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