США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что на данный момент сделка находится на ранней стадии переговоров и четкие условия еще не определены. По информации агентства, соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в следующем году.
Отмечается, что США планируют определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.
Напомним, американский президент Джо Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября.
Ранее сообщалось, что глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России.
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Отмечается, что США планируют определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.
Ранее сообщалось, что глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России.
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Екатерина Коршунова