США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией. Об этом 23 сентября сообщает телеканал RT