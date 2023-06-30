США вербуют желающих вступить в ВСУ

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РИА Новости пишет, что США пытаются вести вербовку желающих вступить в ВСУ среди курдских отрядов
Из-за неудачного для американских властей хода конфликта на территории Украины США пытаются сделать дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих сражаться в рядах ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске.
По информации издания, еще в конце мая информагентства, ссылаясь на Службу внешней разведки России отмечали, что база «Эт-Танф», расположенная на территории Сирии, используется Штатами для подготовки боевиков, чтобы они совершали теракты в РФ.
Также отмечается, что для этого в настоящий момент в Сирии ЦРУ активно общается с представителями курдских отрядов самообороны, а также с шейхами некоторых арабских кланов.
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По информации издания, еще в конце мая информагентства, ссылаясь на Службу внешней разведки России отмечали, что база «Эт-Танф», расположенная на территории Сирии, используется Штатами для подготовки боевиков, чтобы они совершали теракты в РФ.
«На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ», - отмечает источник.
Также отмечается, что для этого в настоящий момент в Сирии ЦРУ активно общается с представителями курдских отрядов самообороны, а также с шейхами некоторых арабских кланов.
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Татьяна Лаврова