США выделили дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Отмечается, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков противотанковые средства и оборудование для разминирования.
Ранее Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам.
Напомним, также норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов.
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Ранее Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам.
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Екатерина Коршунова