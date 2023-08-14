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США выделили дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов

14 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Отмечается, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Ранее Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам.


Напомним, также норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов.

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#евро
#украина
#боеприпасы
#оборудование
#германия
#евросоюз
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Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР
14 августа 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР. Об этом сообщили в его офисе.
Отмечается, что Зеленский заслушал доклады украинских военнослужащих об обстановке на отдельных участках. Он также обсудил с военными проблемные вопросы.

«Обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии», — отметили в офисе украинского президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

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#мост
#крымский мост
#владимир зеленский
#вс рф
#солдат
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Военный эксперт Орлов: США продолжат помогать Украине даже после выборов
14 августа 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/tupungato

Военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации «ВЕЧЕ» Владимир Орлов заявил, что США не прекратят поддерживать Украину и вооружать её даже после президентских выборов в 2024 году.
Он пояснил, что в США решения принимаются не главой государства, а специальными лобби, которые продавигают свои интересы через американскую власть.

«Президент имеет достаточно большие рычаги власти, но США управляют три структуры: Big Pharma, корпорация Raytheon и глобальный топливный бизнес. Всех чиновников и большинство представителей власти назначают три вот этих глобальных лобби. <…> И все они преследуют одну цель — выполнение тех задач, которые им поставили спонсоры и покровители в этих глобальных корпорациях», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

Он также отметил, что разочарование США в контрнаступлении ВСУ, о котором активно пишет западная пресса, не означает снижения военной и финансовой поддержки Киева.

В то же депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв объяснил, почему Запад испытывает некий страх перед Россией.

«Знаете, в США и Европе испугались, потому что до тех пор, пока мы на них смотрели с обожанием, они понимали, что нами можно манипулировать. А теперь они боятся нас. Мы для них страшные люди с севера, которые живут по непонятным законам справедливости, которые могут умереть за правду», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.

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#сша
#помощь
#президент
#власть
#всу
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Мособлизбирком провёл обучающий семинар с членами УИК из Королёва, Пушкина и Сергиева Посада
14 августа 2023, 18:20

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком провёл девятый по счёту обучающий семинар с председателями подмосковных участковых избирательных комиссий. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области проводит в рамках подготовки к Единому дню голосования серию обучающих семинаров. На этот раз участниками семинара стали члены УИК из городских округов Королёв, Пушкино и Сергиев Посад.  
«Обучение очень полезное. Я узнала много нового, что поможет мне не только в работе избирательной комиссии, но и в личной жизни – интересные детали, практики, которые можно использовать при работе в дни голосования. Такой инструмент, как «Интерактивный рабочий блокнот», мы уже применяли в том году. Это удобная вещь, которая помогает в работе участковой комиссии», – поделилась председатель УИК №2802 Марина Бодунова.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#дэг
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#московская область
#подмосковье
#общественная палата московской области
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Министры финансов Украины и Германии подписали декларацию о поддержке Киева
14 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/andriano_cz

Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в Минфине Украины.
Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. 

Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам. 

Напомним, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Украины с немецкими кредитными учреждениями для восстановления страны. Шмыгаль надеется, что бизнес Германии будет участвовать в восстановлении Украины. 

Ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. 

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#бизнес
#украина
#страны
#фрг
#германия
#декларация
#помощь
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В Подмосковье стартовала агитация перед Единым днём голосования
14 августа 2023, 17:48

Фото: Фотобанк МО

В средствах массовой информации Московской области 14 августа начался агитационный период в рамках выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы и выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Предвыборной агитацией являются призывы голосовать за или против кандидата, публичное выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, за исключением обнародования результатов опроса общественного мнения,  описание возможных последствий избрания того или иного кандидата, распространение сведений о кандидатах в сочетании с позитивными или негативными комментариями», – отметили в Мособлизбиркоме. 
Помимо этого, агитацией можно считать информацию о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональными обязанностями, деятельность, способствующую формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к конкретному кандидату.

Бесплатное эфирное время для агитации по выборам губернатора Московской области предоставляют радиоканал «Радио 1», а также телеканалы «360» и «360 Новости». Для зарегистрированных кандидатов на каждом радио- и телеканале выделяется по 30 минут эфирного времени и 30 минут – для совместных агитационных мероприятий. 
 
Газета «Ежедневные новости. Подмосковья» предоставляет кандидатам бесплатную печатную площадь не менее 10% от общего объёма еженедельной печатной площади.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#выборы
#едг
#дэг
#голосование
#подмосковье
#московская область
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Российский МиГ-29 вынудил норвежский патрульный самолет отвернуть от границы РФ
14 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/TebNad

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
При приближении истребителя «иностранец» развернулся, нарушения государственной границы не случилось.

В ведомстве отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. 

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#минобороны рф
#ночь
#украина
#нарушения
#фрг
#днр
#всу
#удар
#истребители
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Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны
Шмыгаль обсудил с Линднером перспективы сотрудничества для восстановления страны
14 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Украины с немецкими кредитными учреждениями для восстановления страны. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.
Шмыгаль надеется, что бизнес Германии будет участвовать в восстановлении Украины. 

«Украина получила от Германии более 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта...Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер», — отметил украинский премьер.

Напомним, ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. Сообщается, что поставка системы будет происходить через Международный фонд поддержки Украины.

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Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ
#евро
#бизнес
#украина
#проекты
#фонд
#нарушения
#германия
#всу
#удар
#рф
#норвегия
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Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения границы РФ самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии
14 августа 2023, 16:30

Фото: iStock/Milous

Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения государственной границы РФ приблизившимся к ней самолетом ВВС Норвегии Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее  начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.

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#минобороны рф
#ночь
#днр
#всу
#вс рф
#удар
#истребители
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На Украине предрекли скорое падение режима Зеленского
Соскин: Зеленский потеряет власть после импичмента Байдена
14 августа 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» вскоре потеряют власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Соскин считает, что на фоне скандала с бизнесом сына главы США Хантером Байденом, самого главу Штатов вскоре подведут к импичменту.

«Это сразу приведет к отставке Зеленского и «Слуг народа». Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. Для Зеленского приходит тяжелая осень. Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.

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