США выступили против прекращения огня в Газе

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения огня в Газе, так как они полагают, что такой шаг будет благоприятен для палестинской организации ХАМАС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения огня в Газе, так как они полагают, что такой шаг будет благоприятен для палестинской организации ХАМАС.
Он подчеркнул, что, по оценке американских властей ХАМАС считается единственной стороной, которой выгодно прекращение боевых действий в секторе Газа, и поэтому США не поддерживают данную инициативу.
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«Мы не считаем, что в настоящий момент прекращение огня является правильным решением. По нашему мнению, прекращение огня будет в интересах ХАМАС», — цитирует Кирби РИА Новости.
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Артем Кузьмин