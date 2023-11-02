США внесли в санкционный список почти 200 юридических лиц из России

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США расширили санкционный список, добавив туда около 200 юридических лиц.
Об этом сообщает документ, опубликованный на сайте американского минфина. Под санкциями оказались некоторые российские госкорпорации и банки. Также в список попали более 30 российских граждан.
Известно, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики. Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы западные страны приняли десятки пакетов антироссийских санкций, поэтому ожидается, что введение ограничений в отношении России продолжится.
Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике.
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Известно, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.
Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике.
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Мария Фирсова