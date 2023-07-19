США вновь подготовили пакет военной помощи ВСУ

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В скором времени США объявят об очередном пакете военной помощи Украине в размере 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Агентство по международному развитию США объявило о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму в 500 млн долларов. Глава Агентства Саманта Пауэр сообщила, что дополнительная поддержка оказывается «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».
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Анастасия Чинкова