США введут безвизовый режим для граждан Израиля

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Безвизовый режим для граждан Израиля начнёт действовать с 30 ноября 2023 года.
США официально объявили о введении безвизового режима для граждан Израиля, пишет газета New York Times.
В среду, 27 сентября, администрация президента Джо Байдена допустила Израиль в избранную группу стран, жители которых имеют право въезжать на территорию США без визы. Данное решение направлено на улучшение отношений между странами.
Израиль должен принять ответные меры в отношении американцев, включая американцев палестинского происхождения.
Ранее сообщалось, что с начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок.
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В среду, 27 сентября, администрация президента Джо Байдена допустила Израиль в избранную группу стран, жители которых имеют право въезжать на территорию США без визы. Данное решение направлено на улучшение отношений между странами.
Ранее сообщалось, что с начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок.
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Мария Фирсова