США введут новые санкции против ХАМАС

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По информации издания Axios, Министерство финансов США готовится анонсировать новые санкции против руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС на текущей неделе.
Источники внутри американского правительства утверждают, что Министерство финансов США намерено ввести санкции в отношении нескольких руководителей ХАМАС.
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Артем Кузьмин