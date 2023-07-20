США ввели санкции против Алексея Кудрина

Фото: iStock/rarrarorro
Минфин США дополнил санкционный список и ввел рестрикции против экс-министра финансов России Алексея Кудрина и еще 17 человек.
Информация о введенных ограничениях в отношении экс-министра финансов и ряда должностных лиц государства опубликована на официальном сайте ведомства.
В Санкционный список также вошли заместитель министра финансов Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Анохин, а также Валерий Чекалов, который якобы связан с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Также, ограничения в отношении физических и юридических лиц ввела Канада. Было объявлено об ограничительных мерах в отношении ряда известных российских артистов, которые как-либо поддерживают проведение СВО на территории Украины.
Читайте также:
Телеведущий Соловьёв сравнил Олега Тинькова с говном
Великобритания сняла санкции с Тинькова
В Европарламенте предложили запретить работу российского агентства Ruptly в Германии
В Санкционный список также вошли заместитель министра финансов Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Анохин, а также Валерий Чекалов, который якобы связан с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Читайте также:
Телеведущий Соловьёв сравнил Олега Тинькова с говном
Великобритания сняла санкции с Тинькова
В Европарламенте предложили запретить работу российского агентства Ruptly в Германии
Анастасия Крестьянова