США ввели санкции против связанных с Пригожиным лиц

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США ввели санкции против одного россиянина и четырёх юрлиц из-за подозрения в их связи с Пригожиным
США расширили санкционный список и внесли в него одно физическое и четыре юридических лица, об этом сообщило Министерство финансов страны, пишет агентство ТАСС.
Как стало известно, россиянин Иванов и четыре юридических лица попали под рестрикции, потому как, якобы, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В заявлении ведомства указано, что данные лица действовали в интересах главы компании либо намеревались оказывать поддержку бойцам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что десять тысяч британцев подписали петицию об отмене антироссийских санкций.
Как стало известно, россиянин Иванов и четыре юридических лица попали под рестрикции, потому как, якобы, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В заявлении ведомства указано, что данные лица действовали в интересах главы компании либо намеревались оказывать поддержку бойцам.
Анастасия Крестьянова