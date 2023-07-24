США ввели санкции против трех граждан Мали за «связи» с ЧВК «Вагнер»

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США ввели санкции против трех граждан Мали, которые обвиняется в связях с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.
ЧВК «Вагнер» в целом находится под американскими санкциями. Обычно, санкции по линии минфина означают блокирование активов и запрет на сделки в юрисдикции Соединенных Штатов.
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Диана Аванесян