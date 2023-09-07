США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере

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США ввели санкции против одиннадцати граждан России за действия в киберсфере. Об этом сообщили в офисе по контролю за иностранными активами Минфина США.
Подробные причины ограничений не сообщаются.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России. Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. Сийярто указывал на то, что уже существующие санкционные ограничения нанесли Москве ущерба меньше, чем Европе.
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Екатерина Коршунова