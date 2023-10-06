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Министерство торговли США применило меры экспортного контроля в отношении 49 организаций, особенно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщается в документе ведомства.
Основанием для этого рестрикционного списка послужило ябкобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу.
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