США ввели санкции в отношении Германа Хана и Алексея Кузьмичева

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Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.
Отмечается, что американское ведомство ввело ограничения в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ранее Минфин США расширил санкционный список против российских граждан и организаций. В него включили российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.
Напомним, Британия ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой. Отмечается, что ограничительные меры предусматривают заморозку активов ряда белорусских компаний, в случае их обнаружения на территории Великобритании. Также, введены новые рестрикции в антироссийский санкционный список. Добавлено 19 позиций.
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Екатерина Коршунова