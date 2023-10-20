США ввели санкции в отношении трёх китайских компаний за помощь Палестине

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США ввели санкции в отношении трёх компаний из Китая, которые подозреваются в помощи Пакистану. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Ранее сообщалось, что антироссйиские санкции, введённые США, оказали негативное влияние совершенно на другую страну. Это сильно сказалось на состоянии её экономики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова