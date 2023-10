Уточняется, что под ограничения попали General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd. По мнению американских политиков, компании передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану.Ранее сообщалось, что антироссйиские санкции, введённые США, оказали негативное влияние совершенно на другую страну. Это сильно сказалось на состоянии её экономики. Подробнее читайте в материале « Радио 1 ».В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан , заявил ПутинСША сокрушили своего союзника вместо России Минобороны Пакистана заявило, что будет продолжать оказывать гумпомощь Украине