США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после выхода России из зерновой сделки

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США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.
Всего, в рамках программы по поддержке сельского хозяйства Украины, США направят Киеву 350 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по международному развитию страны.
Выделенные средства будут использованы для хранения продукции и ее экспорта на мировые рынки. Отмечается, что фермерам также будет оказана необходимая помощь для бесперебойной работы.
В Агентстве признали, что решение России о прекращении черноморской зерновой инициативы резко сократило объемы зерна, которое Украина могла бы поставлять.
Накануне, о прекращении зерновой сделки сообщил МИД РФ. В ведомстве уточнили, что соглашение прекратит действовать 18 июля.
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Выделенные средства будут использованы для хранения продукции и ее экспорта на мировые рынки. Отмечается, что фермерам также будет оказана необходимая помощь для бесперебойной работы.
Накануне, о прекращении зерновой сделки сообщил МИД РФ. В ведомстве уточнили, что соглашение прекратит действовать 18 июля.
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Анастасия Крестьянова