США выделят Украине новый пакет военной помощи

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США объявили о выделении Киеву нового пакеты военной помощи
США согласовали очередной пакет военной помощи для Украины на 325 млн долларов, в который войдут средства ПВО и борьбы с танками, а также бронетехника и боеприпасы для артиллерии и РСЗО. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Уточняется, что вооружение берется из наличия Пентагона на фоне проведения Украиной контрнаступления.
Он уточнил, что в новый пакет включены средства ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, бронетехника, а также все необходимое для продолжения контрнаступления ВСУ.
Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном.
Уточняется, что вооружение берется из наличия Пентагона на фоне проведения Украиной контрнаступления.
«Я санкционирую 40-ю передачу (военного имущества) Украине, которая получит американские вооружения и оборудование на 325 миллионов долларов», - говорится в заявлении Блинкена.
Он уточнил, что в новый пакет включены средства ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, бронетехника, а также все необходимое для продолжения контрнаступления ВСУ.
Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном.
Элина Позднякова