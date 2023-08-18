США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

В кампании по выборам губернатора Московской области участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий, представляющих интересы подавляющего большинства жителей региона. Об этом заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она выступила в Раменском на круглом столе по итогам завершения выдвижения кандидатов.