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США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских ресурсов
18 августа 2023, 21:46

Фото: iStock/Mihrzn

США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских энергоресурсов, говорится в заявлении лидеров трех стран.
«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей», - говорится в документе.

Ранее в Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе. Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.


Сегодня также стало известно, что Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина. Помимо него в санкционный лист попали 54 гражданина Великобритании.

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#санкции
#сша
#япония
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Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин
Конгрессвумен Грин: отправка Украине F-16 будет шагом к мировой войне
18 августа 2023, 21:20

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. Об этом она написала в соцсети Х (бывшая Twitter).
По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину». 

Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Он отметил, что обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы. 

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что обучение усложняет то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета.

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#сша
#обучение
#дома
#байден
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Минэкологии выявило более 20 нарушений с начала сезона охоты на пернатую дичь
18 августа 2023, 20:53

Фото: Минэкологи МО

Инспекторы Госохотнадзора подмосковного Минэкологии за первые два для сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь провели более 50 обследований охотничьих угодий. Уже выявлено 22 нарушения, сообщили в пресс-службе министерства.
Сезон охоты на подобные виды дичи открылся в Подмосковье со второй субботы августа и продлится до 30 ноября.
«Наши сотрудники проверили 545 граждан на соблюдение правил охоты. Выявлено 22 нарушения. Самые распространённые - нахождение в охотничьих угодьях на плавательных средствах со включённым мотором, с охотничьим оружием в расчехлённом состоянии и со снаряженным магазином, а также охота без разрешения», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов
Помимо этого, выявлены нарушения сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении. 
 
По данным министерства, в Подмосковье зарегистрированы более 200 тыс охотников, примерно столько же приезжают из Москвы. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путёвки на охоту в закреплённых охотничьих угодьях Московской области можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах. Всего в регионе 64 таких хозяйства.

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#инспектор
#московская область
#подмосковье
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МИД: Россия включила в стоп-лист 54 британцев
18 августа 2023, 19:43

Фото: iStock/syahrir maulana

Россия в качестве ответной меры на политику Великобритании внесла в «стоп-лист» 54 британских гражданина. Об этом сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что в санкционный список вошли оказывающая давление на международную спортивную изоляцию РФ министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди и прокурор МУС.

Сообщается, что под рестрикции попали журналисты британских СМИ. В ведомстве подчеркнули, что любые санкции в сторону РФ получат «решительный отпор».

Напомним, Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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#суд
#россия
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#арест
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#сми
#министр
#рф
#канада
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Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
18 августа 2023, 19:25

Фото: iStock/fizkes

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. Об этом сообщает BILD.
По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.

По информации BILD, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

Напомним, ранее США вели переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. 

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#сша
#россия
#зерно
#экспорт
#выходные
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#сделки
#план
#турция
#переговоры
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Членов участковых избиркомов Подмосковья научили отражать провокации на участках
18 августа 2023, 19:23

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком провёл 11-й по счёту семинар для членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. На сей раз участниками стали представители городских округов Щёлково, Звёздный городок, Лосино-Петровский, Фрязино, Черноголовка и Ногинск.
Им подробно рассказали об интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота. Помимо этого, председатели УИК отработали на практике способы развития эмоциональной устойчивости, техники отражения манипуляций, агрессии и провокаций на избирательных участках.  
«Обучение прошло на высоком уровне. Я узнала, как вести себя, как справляться с эмоциями, как реагировать на различные ситуации, которые могут неожиданно возникнуть. Все полученные знания буду применять в дни голосования», – сказала председатель УИК №3470 города Щёлково Элен Попова.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#выборы
#голосование
#едг
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#участок
#подмосковье
#московская область
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Россия ввела санкции против прокурора МУС
МИД РФ: Россия ввела санкции против прокурора МУС
18 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/oliver de la haye

Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, который ответственен за выдачу ордеров на арест представителей российского правительства, запретили въезд в Россию. Помимо него в санкционный лист попали 54 гражданина Великобритании. 

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#санкции
#мид рф
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Под санкциями Канады оказались заместители министра юстиции и главы СК РФ
18 августа 2023, 18:14

Фото: istockphoto/rarrarorro

Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый зампредседателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев.
Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России. Санкции ввели против 15 физических лиц. В правительстве Канады отметили, что данные лица являются членами правоохранительных органов и юридического сообщества.
 
«В том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями», - уточнили в пресс-релизе.
В рамках мер против РФ Канада также ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского судов.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов. 

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#санкции
#сша
#россия
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Бывший депутат Верховной рады призвал свергнуть Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Кива призвал свергнуть Зеленского
18 августа 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», - прокомментировал ситуацию Кива.

Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко поможет восстановить мир и организовать переговоры между странами. 

Ранее Лукашенко рассказал о своем видении переговоров по Украине.

«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать», - заявил президент Белоруссии, и отметил, что Россия готова разговаривать на любую тему, однако Украина, идущая на поводу у США, решительно отказывается от этого.      

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#владимир зеленский
#киев
#украина
#белоруссия
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В Штабе общественного наблюдения обсудили выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья
18 августа 2023, 17:56

Фото: Общественная палата МО

В кампании по выборам губернатора Московской области участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий, представляющих интересы подавляющего большинства жителей региона. Об этом заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она выступила в Раменском на круглом столе по итогам завершения выдвижения кандидатов.
«Избирком Московской области зарегистрировал четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва, Кирилла Жигарева, Александра Наумова и Анатолия Никитина. Все они прошли предусмотренные законом процедуры и собрали необходимое количество подписей. Таким образом, в выборах участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий», – отметила Дмитриева
Важное значение для избирателей приобрела конкуренция репутаций кандидатов, сказал председатель общественной наблюдательной комиссии, член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
«Аналитики глубоко изучили программы партий и их кандидатов, из которых следует, что программы сохраняют широкий «патриотический консенсус» вокруг основных направлений развития страны. Вне этого поля осталась совсем небольшая часть политических сил, которая находится в состоянии кризиса и не имеет заметной поддержки гражданского общества», – отметил Леонов. 
Обсуждали и организацию выборов на присоединённых территориях России. Партии заранее открыли там свои региональные отделения и начали эффективно работать с населением. 
 
Ситуационный центр Штаба общественного наблюдения начнёт работу 1 сентября вместе со стартом голосования на территории новых регионов. В Московской области временно находятся более 30 тыс жителей этих регионов, которые смогут голосовать за кандидатов, прошедших регистрацию на этих территориях. За законностью голосования в Подмосковье будут следить наблюдатели от Общественной палаты региона. 

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#общественная палата московской области
#подмосковье
#московская область
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#наблюдатели
#едг
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Подмосковье ищет медработников