США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

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США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских энергоресурсов, говорится в заявлении лидеров трех стран.
«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей», - говорится в документе.
Ранее в Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе. Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.
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