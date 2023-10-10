США запланировали вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

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Заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов сообщил о финансировании США обновления объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, передает РИА Новости.
Воронцов также добавил, что финансирование США для модернизации объектов хранения в Великобритании является явным признаком намерений вернуть американские ядерные бомбы в эту страну.
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