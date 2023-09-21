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США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ

WP: Пентагон не разрешил ВСУ использовать оружие США для атак в России
21 сентября 2023, 16:47
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России. Это произошло после атаки беспилотниками на Кремль. Так пишет обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, между Милли и Залужным было тесное сотрудничество.

«После того, как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли предупредил Залужного, чтобы ВСУ не использовали американское оружие в подобных атаках внутри России», - заявил Игнатиус.


Он также добавил, что подход Милли к данному вопросу оказался весьма расчетливым ввиду дальнейших поставок РСЗО HIMARS и истребителей F-16 на Украину.

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#военные
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#сво
#всу
#вс рф
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Депутат Чепа назвал заявления Шольца в адрес Путина «клоунскими»
21 сентября 2023, 16:29

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru назвал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о президенте России Владимире Путине «клоунскими».
Собеседник NEWS.ru отметил, что такие «клоунские заявления» слышны от Шольца не впервые. 

Чепа призвал Германию определиться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся поставок вооружения для ВСУ. По его словам, немецким властям стоит учесть свои ошибки и принять свою вину, прежде чем выдвигать обвинения России. 

Ранее сообщалось, что в ходе выступления в ООН Шольц заявил, что целью Путина является осуществление своих «империалистических планов» по завоеванию Украины. По словам немецкого политика, именно из-за этого продолжается СВО. 

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#украина
#россия
#германия
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Полковник Макгрегор: Байден всего лишь исполнитель чужих приказов
21 сентября 2023, 16:22

Фото: сайт Кремля

Президент США не принимает самостоятельных решений, а выполняет чужие приказы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В интервью для YouTube-канала Judging Freedom он высказал большие сомнения в том, что глава Белого дома на самом деле  управляет страной. По мнению Макгрегора, он просто делает то, что ему говорят. Американский офицер посоветовал тем, кто дает указания Байдену, задуматься о том, что чем больше затягивается конфликт на Украине, тем большую опасность он представляет.

Аналогичную мысль, только в более ироничной манере, ранее высказывал предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Эксцентричный миллиардер предположил, что Америкой на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена.

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#конфликт
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#дома
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#джозеф байден
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В ГД подготовили законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
21 сентября 2023, 16:07

Фото: istockphoto/???? ??????

Группа депутатов Государственной думы и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Новость дополняется.

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#госдума
#законопроект
#росгвардия
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NYT: ВСУ понесли огромные потери несоттветствующие занятой у Работино площади
21 сентября 2023, 16:04

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ понесли огромные потери у села Работино в Запорожской области, которые оказались непропорциональными занятой площади, причем число потерь будет только увеличиваться. Об этом пишет New York Times.
Таким образом, авторы статьи считают, что цена ВСУ в селе Работино является непропорциональной для той площади, которую удалось отвоевать у ВС РФ.

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», - говорится в статье.

При этом обозреватели считают, что при отсутствии успехов у ВСУ в ходе их контрнаступления, западные страны могут ослабить поддержку Киева и начать склонять украинское правительство к переговорам с Россией.

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#боеприпасы
#всу
#вс рф
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Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция
21 сентября 2023, 15:55

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия. О причинах конфликта, его завершении и дальнейшей судьбе Карабаха, расскажет редакция «Радио 1».

Нагорный Карабах: история конфликта


Нагорный Карабах – регион в Закавказье, площадь которого составляет 4,4 тысячи квадратных километров. Крупнейший город региона – Степанакерт. Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в июле 1988 года. С тех пор Армения и Азербайджан стали оспаривать его территориальную принадлежность. За несколько месяцев до распада СССР, 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика в составе Союза, однако ее не признало ни одно государство, которое входило в ООН. В то же время началось вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Столкновение длилось два года, в результате военных действий Азербайджан утратил контроль над Карабахом. В 1994 году стороны конфликта подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Подписанию договора о перемирии посодействовали Россия и Киргизия, которые выступили в конфликте посредниками. Несмотря на прекращение огня, стороны продолжали настаивать на своих позициях, что привело к новому обострению конфликта.


Нагорный Карабах: эскалация конфликта в 2016 году


Следующая эскалация произошла в 2014 и 2015 годах. Политический процесс урегулирования ситуации проводился в рамках Минской группы ОБСЕ, в которую входили Россия, США и Франция. На переговорах присутствовали главы Армении и Азербайджана. 

Стороны вновь перешли к разрешению кризиса вооруженным путем 2 апреля 2016 года. Азербайджан, Армения и Карабах начали военные действия, обоюдно обвиняя друг друга в нарушении перемирия. В результате конфликта погибли 33 человека, более 200 пострадали. В этот раз Россия вновь выступила посредником в урегулировании кризиса. В Москве состоялась встреча глав штабов ВС Азербайджана и Армении. Представители государств договорились о прекращении военных действий, однако столкновения на линии соприкосновения границ продолжались. 

Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана?


Еще одно обострение конфликта произошло в сентябре 2020 года. Эти события называют «44-дневной войной». Военное столкновение обернулось крупнейшим кровопролитием. В 2021 году Ереван выступил с обвинениями в адрес Баку в расовой дискриминации. Разбирательство проходило в Международном суде ООН, который потребовал обе стороны прекратить разжигать расовую ненависть. С аналогичными призывами выступала Россия. Это событие стало последним вооруженным столкновением, перед признанием региона частью Азербайджана. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.

Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе
Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе

Армянское руководство кардинально изменило статус региона, о чем накануне напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что с юридической точки зрения Азербайджан действует на своей территории.
Обострение конфликта в сентябре 2023 года

Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и  решить конфликт дипломатическим путем.

Нагорный Карабах: капитуляция

 
В Минобороны сообщили, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.  

 

Нагорный Карабах: погибшие миротворцы


Во время возвращения с наблюдательного поста миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Все находящиеся в машине военные погибли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес российскому президенту Владимиру Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он также заявил, что по факту гибели военнослужащих будет проведено расследование. В настоящее время уже установлен подозреваемый, по вине подчиненных которого, российские военные погибли.


Последствия обстрелов в Карабахе 


Редакция «Радио 1» узнала, кто причастен к военным действиям в Карабахе. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что обострению конфликта способствовала Великобритания или Америка. По его мнению, это было сделано для того, чтобы отвлечь Россию от задач СВО и втянуть ее в военные действия, развернувшиеся в Карабахе. Он подчеркнул, что такое развитие событий нежелательно, так как на стороне Азербайджана Турция, а в том случае, если она вмешается в конфликт,  война перестанет быть региональной. 

Крах Армении предсказал политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов. По его мнению, если на территорию республики зайдет Америка или Франция, это обернется крахом для государства. Похожие события уже происходили с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии, отметил эксперт. 

Он также добавил, что Армении важно найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Иран и Турцию.

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#конфликт
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#азербайджан
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#сво
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В Британии предъявили пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
21 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/IR_Stone

В Великобритании прокуратура предъявила обвинения Британская пяти гражданам Болгарии в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Напомним, 15 августа стало известно, что трое граждан Болгарии были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России. Все это время они находились под стражей. Граждане Болгарии проживали на территории Великобритании и работали в интересах российской разведки. При обыске, у задержанных были изъяты поддельные паспорта и документы на разные имена.

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#сша
#имена
#документы
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Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию
21 сентября 2023, 15:46

Фото: Мособлдума

Во время осенней сессии Мособлдума продолжит работу по поддержке участников спецоперации и их семей и будет оперативно менять законодательство. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Это наш безусловный приоритет. Также предусмотрим в проекте бюджета средства на реабилитацию участников СВО в центре «Ясенки». Уже 67 участников специальной военной операции получили там помощь. Важно оснащать центр технически, закупать новое оборудование и тренажёры. На эти цели из подмосковного бюджета уже выделено порядка 36 млн рублей», – пояснил Брынцалов.
Не обойдут депутаты стороной также вопросы социального и экономического характера. 
«Например, сегодня мы расширили перечень направлений для импортозамещения в регионе и подготовили законодательную инициативу о сохранении льгот по земельному налогу для резидентов особых экономических зон при разделе или объединении участков. В предыдущие сессии мы принимали законы в этой части – это и земля за рубль, и налоговые льготы. Далее продолжим работу с предпринимателями», – добавил спикер Мособлдумы.  
По словам Брынцалова, в летние месяцы депутаты встречались с жителями, проводили приёмы, встречи в трудовых коллективах, с родственниками участников СВО. Они собирали наказы для включения в бюджет на новый финансовый год. 
 
В ближайшее время бюджет поступит в региональный парламент. Все комитеты и фракции будут работать над ним вместе с правительством Подмосковья.
 
В четверг состоялось первое заседание осенней сессии Мособлдумы

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#законопроект
#бюджет
#подмосковье
#московская область
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В украинском телеэфире Зеленский слушал в зале сам себя на Генассамблее ООН
Klymenko.Time: Зеленский слушал сам себя на Генассамблее ООН
21 сентября 2023, 15:20

Фото: iStock/ffikretow

В эфире украинского телемарафона появилась запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер сидит в зале во время своего выступления. Оказалось, что видео смонтировали, для того, чтобы создать видимость полного зала во время его речи. Об этом сообщает издание Klymenko.Time.
«Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя», - говорится в сообщении издания.

Предполагается, что монтаж был сделан для того, чтобы создать видимость полного зала во время речи украинского лидера.

При этом во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского нужно остановить, иначе его действия приведут к катастрофе. Он отметил, что слова Зеленского поддержке Польшей России сами по себе звучат бредово, и напомнил, что сразу после этого в варшавский МИД немедленно вызвали украинского посла.

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#сша
#мид
#лидер
#оон
#рф
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В офисе Зеленского предупредили украинцев о тяжелых месяцах
21 сентября 2023, 15:06

Фото: istock / Motortion

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил о сложности грядущих месяцев для Украины. Причиной трудностей станут проблемы с инфраструктурой.
Ранее 21 сентября компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении нескольких энергетических объектов в центральной и западной частях Украины, в результате чего Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Киевская и Харьковской области отчасти остались без электроэнергии. 

«Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры», — цитирует слова заместителя руководителя офиса Зеленского агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались обстрелять Крым и несколько регионов РФ. По заявлению Министерства обороны России, все 22 атаки украинских БПЛА были отражены средствами ПВО над акваторией Черного моря, в Белгородской, Курской и Орловской областях.

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#россия
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