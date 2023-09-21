США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России. Это произошло после атаки беспилотниками на Кремль. Так пишет обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, между Милли и Залужным было тесное сотрудничество.
Он также добавил, что подход Милли к данному вопросу оказался весьма расчетливым ввиду дальнейших поставок РСЗО HIMARS и истребителей F-16 на Украину.
Читайте также:
Американский журналист рассказал о грядущем мятеже украинский армии
Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями
Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
«После того, как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли предупредил Залужного, чтобы ВСУ не использовали американское оружие в подобных атаках внутри России», - заявил Игнатиус.
Читайте также:
Американский журналист рассказал о грядущем мятеже украинский армии
Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями
Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Элина Позднякова