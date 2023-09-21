США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ

В эфире украинского телемарафона появилась запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер сидит в зале во время своего выступления. Оказалось, что видео смонтировали, для того, чтобы создать видимость полного зала во время его речи. Об этом сообщает издание Klymenko.Time.