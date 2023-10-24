США запросили консульский доступ к арестованной журналистке Курмашевой

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США рассчитывают в ближайшее время получить консульский доступ к арестованной в России редактору радиостанции «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для представителей СМИ.
Алсу Курмашева была задержана в Казани за непредоставление в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Суд поместил ее под арест до 5 декабря. Журналистка родилась в Петропавловске, зарегистрирована в Казани, а по факту проживает в Чехии. Имеет гражданство России и США.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента
Александр Бойцов