Фото: iStock/Jon Rehg
«Известия»: в посольстве США заявили о нежелании вступать в гонку вооружений с Россией
Американское посольство заявило, что правительство США выражает готовность вступить в переговоры с Россией по вопросу контроля над ядерными рисками и разработать механизмы регулирования вооружений, которые будут актуальны после 2026 года. Об этом было пишет газета «Известия».
В дипломатической миссии США отметили, что ни для США, ни для России не выгодно вовлекаться в бесконечное противостояние в сфере стратегических ядерных сил. В связи с этим, Вашингтон выразил готовность продолжать соблюдать ключевые принципы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (START), при условии, что Москва будет делать то же самое. В посольстве подчеркнули, что США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений.
Со своей стороны, российские дипломатические источники уведомили издание о том, что Россия также не намерена начинать процедуру расторжения договора. Они подтвердили, что Россия намерена продолжать соблюдать установленные квоты в рамках соглашения с США.
Ранее стало известно, что в США превышают расходы на ядерное оружие всех других держав, вместе взятых, при этом Вашингтон продолжает его тайно размещать его на территории других стран.
В дипломатической миссии США отметили, что ни для США, ни для России не выгодно вовлекаться в бесконечное противостояние в сфере стратегических ядерных сил. В связи с этим, Вашингтон выразил готовность продолжать соблюдать ключевые принципы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (START), при условии, что Москва будет делать то же самое. В посольстве подчеркнули, что США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений.
Ранее стало известно, что в США превышают расходы на ядерное оружие всех других держав, вместе взятых, при этом Вашингтон продолжает его тайно размещать его на территории других стран.
Артем Кузьмин