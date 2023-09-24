Фото: сайт Кремля
Поведение украинского лидера Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки. Об этом сообщает The Spectator.
Отмечается, что президент Украины поступает так ради того, чтобы украинцы считали себя гордой и непоколебимой нацией. По данным статьи, такое поведение может лишить Зеленского и ее страны поддержки Запада.
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