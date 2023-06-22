Стал известен лучший город для жизни в мире

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Известно, что рейтинг составляется на основе десятка различных показателей, например, стабильность развития, состояние окружающей среды, здравоохранение, образование и обеспеченность объектами инфраструктуры. Из максимальных 100 баллов австрийская столица получила 98,4.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали Подмосковье одним из главных центров притяжения в России для туристов. Они отмечают, что главным центром притяжения туристов традиционно осталась Москва, на втором месте Московская область, третье место досталось Санкт-Петербургу. Краснодарский край занял четвертную строчку.