Стал известен самый главный конкурент Зеленского на президентских выборах

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может сместить с поста президента Украины нынешнего главу государства Владимира Зеленского, об этом пишет «Страна.ua».
«Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о проблемах с украинским наступлением и о тупике на фронте, а также вышедший чуть ранее материал в издании Time о разногласиях между Владимиром Зеленским, его окружением и военными о стратегии войны вновь породили в политических кругах Украины обсуждение якобы намерений Залужного пойти в президенты», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
По мнению журналиста, две эти статьи появились отнюдь не случайно. С помощью них общественности прямо продемонстрировали колоссальную разницу между признающим ошибки залужным и упивающимся властью Зеленским.
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Евгения Парфентьева