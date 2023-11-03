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Стал известен самый главный конкурент Зеленского на президентских выборах

«Страна.ua»: Залужный может сместить Зеленского с поста президента Украины
03 ноября 2023, 22:37
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может сместить с поста президента Украины нынешнего главу государства Владимира Зеленского, об этом пишет «Страна.ua».
«Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о проблемах с украинским наступлением и о тупике на фронте, а также вышедший чуть ранее материал в издании Time о разногласиях между Владимиром Зеленским, его окружением и военными о стратегии войны вновь породили в политических кругах Украины обсуждение якобы намерений Залужного пойти в президенты», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

По мнению журналиста, две эти статьи появились отнюдь не случайно. С помощью них общественности прямо продемонстрировали колоссальную разницу между признающим ошибки залужным и упивающимся властью Зеленским.


Напомним, в статье для журнала Time её автор Саймон Шустер ссылался на слова приближенных Зеленского, а именно - его советников. По словам собеседников журналиста, Зеленский практически потерял рассудок, совершенно неадекватно оценивает ситуацию на полях СВО, а также пускает на самотёк процветающую в рядах украинских чиновников коррупцию.

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#украина
#президент
#выборы
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Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных
03 ноября 2023, 21:57

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Израиль не намерен прекращать борьбу с ХАМАС, даже несмотря на страдания мирных жителей, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей колонке для The New York Times.
«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС – ошибается», - прокомментировал ситуацию Герцог.

По его словам, страдания как израилитян, так и палестинцев будут прекращены только тогда, когда движение ХАМАС будет полностью уничтожено.

Он также отметил, что все, кто пытается «связать руки» израильской армии подрывает надежду на мирный исход происходящего на Ближнем Востоке.

Напомним, ситуация в регионе обострилась до предела, страдает в том числе и военный контингент армии США. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, под ударами Сирии и Ирака гибнет много американских военных.

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#израиль
#президент
#палестина
#сектор газа
#война
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Кулеба: Украина не ведёт переговоры с Россией и не видит в них смысла
03 ноября 2023, 21:37

Фото: iStock/Diy13

Украина не ведёт тайные переговоры с Россией, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует «РБК-Украина».
«Нет», - ответил Кулеба на вопрос журналиста о тайных переговорах между Москвой и Киевом.

Министр также подчеркнул, что Украина не видит смысл в переговорах, пока Вооруженные силы РФ находятся на территории Украины. Киевская «Формула мира» заключается в признании суверенитета Украины, напомнил Кулеба. 

При этом, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией. В доказательство, Путин продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#россия
#министр
#вооружённые силы рф
#зеленский
#киев
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Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные учения
03 ноября 2023, 21:27

Фото: iStock/Dovapi

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сообщается, что Евменов встретится с руководством Мьянмы и командованием военно-морских сил. Одна из целей поездки заключается в укреплении военно-морского сотрудничества между РФ и Мьянмой.

Ранее сообщалось, что первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск. На данный момент авиасообщение снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.

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#поездки
#рф
#новосибирск
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Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств
03 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны. Об этом сообщили в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон начинает передавать Киеву меньшее количество военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок». Жан-Пьер также призвала конгресс поспешить с одобрением заявки американского президента Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи.

Ранее сообщалось, что США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. 

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#сша
#помощь
#дома
#пентагон
#деньги
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МИД: Визит президента Аббаса в РФ отложен по просьбе палестинской стороны
03 ноября 2023, 20:38

Фото: kremlin.ru

Запланированный визит в Россию главы Палестины Махмуда Аббаса перенесён по просьбе палестинской стороны, об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«То, что было запланировано на 15 ноября, по просьбе палестинского руководства визит отложен», - прокомментировал ситуацию Богданов. 

Замглавы МИД отметил, что Аббас не может покинуть страну из-за крайне напряженной ситуации в регионе. При этом, он подчеркнул, что российская сторона отнеслась к этим обстоятельствам с пониманием.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуацию на Ближнем Востоке сейчас крайне плачевна и для США. По американским военным базам в Сирии и Ираке наносятся регулярные удары, в результате которых гибнут военные.

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#мид
#палестина
#россия
#президент
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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон: США выделяют 300 миллионов долларов на закупку нового оружия Украине
03 ноября 2023, 20:24

Фото: iStock/Pineapple Studio

США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Сообщается, что украинские войска получат дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также патроны, гранаты и обмундирование.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов. Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска.

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#москва
#сша
#помощь
#боеприпасы
#вооружение
#киев
#блинкен
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«У нас места в унитазах хватает»: Лукашенко отреагировал на ноту Литвы по БелАЭС
Лукашенко: Минск особо не парится из-за писем Литвы с протестами против БелАЭС
03 ноября 2023, 19:55

Фото: kremlin.ru

Минск не особо волнуют ноты протеста Литвы, связанные с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, его слова цитируются на официальном сайте президента Республики Беларусь.
«Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Президент также напомнил, что приглашал к сотрудничеству специалистов с литовской Игналинской атомной станции, однако, они отказались. По словам президента, нынешняя нота протеста далеко не первая. 

«Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает», - сыронизировал Лукашенко, подчеркнув, что эти протесты особо «не парят» белорусов. 

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#президент
#отношения
#станции
#протесты
#лукашенко
#аэс
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«Бьют постоянно»: В США предрекли полный разгром военным базам в Сирии и Ираке
Джонсон: Военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке
03 ноября 2023, 19:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.
«Каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Источники эксперта сообщают, что с момент эскалации палестино-израильского конфликта ситуация для военного контингента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке становится хуже с каждым днем. 

В то же время, американский чиновник в беседе с агентством Bloomberg сообщил, что США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости новом ближневосточном конфликте.

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#сша
#военные
#сирия
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Экс-депутат Верховной рады Олейник усомнился в проведении выборов на Украине
03 ноября 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал мнение о том, что выборы на Украине в 2024 году вряд ли состояться.
«Точно об этом мы узнаем 26 или 27 декабря — в дни, когда украинский парламент должен принять решение о назначении выборов. Скорее всего, этого не случится, так как во время военного положения сложно обеспечивать конституционные права граждан. Так, 8 млн украинцев, находящихся сейчас за пределами страны, не смогут проголосовать!», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Олейник.

Он также добавил, что сложно будет организовать выборы среди военных и солдат.

Кроме того, по его мнению, если выборы и состояться, то наиболее сильными, чем действующий президент Украины кандидатами могут стать Валерий Залужный, Александр Сырский и даже Кирилл Буданов.

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