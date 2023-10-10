Стала известна дата визита Лаврова в Китай

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит столицу Китая 16-18 октября. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.
«В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине - ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума «Один пояс — один путь», — заявила представитель.По ее словам, в эти дни пройдет встреча Лаврова с его китайским коллегой Ван И.
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