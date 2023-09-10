Стала известна неожиданная причина раскола между республиканцами в США

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Между представителями Республиканской партии в Штатах произошел раскол. Его причиной стал вопрос о финансировании Украины. Об этом пишет The Washington Post.
По информации источника, республиканец Митч Макконнелл поддержал Сенат и выступил за то, чтобы добавить запрос американского лидера Джо Байдена на экстренное финансирование к ожидаемому законопроекту о временном финансировании.
Отмечается, что размер этого финансирования достигает 40 миллиардов долларов.
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Отмечается, что размер этого финансирования достигает 40 миллиардов долларов.
«Он нанес удар по крайне правому флангу Республиканской партии в Палате представителей, который присоединился к бывшему президенту Дональду Трампу в том, что Украина не стоит столько денег», - пишет газета.
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Татьяна Лаврова