Стала известна причина отказа Азербайджана от участия в переговорах в Гранаде

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.
Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.
Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.
Предполагалось, что встреча с участием Азербайджана, Армении, Франции, Германии и ЕС пройдет на полях саммита Европейского политического сообщества 5 октября в испанской Гранаде.
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Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.
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Александр Бойцов