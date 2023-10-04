Стала известна причина отказа Азербайджана от участия в переговорах в Гранаде

В издании Politico появилась статья, в которой утверждалось, что за два дня до начала азербайджанской военной операции в Стамбуле прошли переговоры с участием представителей России, США и Евросоюза. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.