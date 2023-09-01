Стала известна тема встречи Путина и Эрдогана в Сочи

kremlin.ru
В Кремле рассказали о теме предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встреча лидеров двух стран состоится в Сочи 4 сентября.
Путин и Эрдоган обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и актуальную международную проблематику.
При этом, ранее источник «РИА Новости» сообщал, что главы России и Турции при встрече будут обсуждать зерновую сделку. Он также выразил надежду на плодотворность этих переговоров и возобновление зерновой сделки.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча Путина и Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки.
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Путин и Эрдоган обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и актуальную международную проблематику.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча Путина и Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки.
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Евгения Парфентьева