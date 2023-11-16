Стала известна цель рейда ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля согрешила рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газе. Целью рейда стал поиск доказательство военной активности в медучреждении. Об этом рассказал европейский дипломат, пожелавший остаться инкогнито, пишет The Washington Post (WP).
По словам собеседника агентства, военные Израиля не обнаружили неоспоримых доказательств.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в «Аль-Шифе». <...> Отсутствие явных доказательств на сегодняшний день уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль, чтобы он согласился на паузу в боевых действиях», — сказано в статье.
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Алина Юрчак