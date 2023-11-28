Стала известна цена, которую Финляндия заплатит за закрытие КПП на Границе с РФ

Фото: kremlin.ru
Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро, об этом спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале.
«Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро. Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», - прокомментировал ситуацию Володин.
Напомним, сперва власти Финляндии заявили о закрытии четырёх контроль-пропускных пунктов на границе с РФ. Недоступными должны были оказаться КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. При этом, сообщалось, что эти ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.
Читайте также:
Финский премьер Орпо подтвердил закрытие всех КПП на границе с РФ, кроме одного
FT: Финляндия может прекратить прием заявок об убежище в аэропорту Хельсинки
В Финляндии жители вышли на митинги против закрытия границы с РФ
Евгения Парфентьева