Стали известны детали покушения на Олега Царёва (видео)

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Олег Царев дал первый комментарий после покушения. Он поблагодарил всех тех, кто прислал ему слова поддержки, отметив, что не ожидал такого количества сообщений и звонков от сочувствующих людей.
Политик и бизнесмен также с юмором поблагодарил корреспондента телеграм-канала «RT на русском», для встречи с которым ему разрешили впервые выйти на улицу. Царев находится в одном из ведомственных учреждений и чувствует себя хорошо, что также подтверждают кадры беседы, снятой журналистом.
Политик сообщил, что пока не может раскрыть все детали покушения, так как следствие еще продолжается. Он подчеркнул, что террористов никто не будет бояться, а бояться следует им самим. Так как им непременно придется ответить за всё зло, которое они причинили. За покушения, за акты террора, за войну на Украине, за геноцид жителей Донбасса.
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Политик сообщил, что пока не может раскрыть все детали покушения, так как следствие еще продолжается. Он подчеркнул, что террористов никто не будет бояться, а бояться следует им самим. Так как им непременно придется ответить за всё зло, которое они причинили. За покушения, за акты террора, за войну на Украине, за геноцид жителей Донбасса.
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Александр Бойцов