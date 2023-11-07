Стали известны имена организаторов нападения ХАМАС на Израиль

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Раскрыты имена главных организаторов плана нападения движения ХАМАС на Израиль, об этом пишет The Guardian.
«Точный план был составлен двумя людьми, которые, по мнению Израиля, были главными организаторами нападения - Яхьей Синваром и Мухаммедом Ад-Дейфом», - прокомментировали ситуацию в издании.
Отмечается, что роль остальных лидеров ХАМАС в разработке плана нападения все ещё устанавливается.
На сегодняшний день наземная операция Израиля в секторе Газа продолжается, в то время как лидеры европейских стран и ООН призывают к гуманитарному прекращению огня для вызволения заложников и пострадавших.
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Евгения Парфентьева