Стали известны имена организаторов нападения ХАМАС на Израиль

Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal.