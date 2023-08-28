Стали известны итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища

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Самые масштабные за последние пять десятилетий поиски мифического монстра из Лох-Несса не увенчались успехом, сообщает BBC.
Один из участников экспедиции заявил, что в процессе тестирования аудиозаписывающей системы услышал четыре необычных «хлюпающих» звука. Однако, устройство для записи не смогло определить источник этих загадочных звуков.
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