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Стали известны итоги посещения Шойгу форума по безопасности в Пекине

«Царьград»: форум по безопасности показал намерение Китая сотрудничать с РФ
04 ноября 2023, 18:39
Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на X Сяншаньском форуме в Пекине, после чего предоставил президенту Владимиру Путину доклад по итогам рабочей поездки. Об этом сообщает «Царьград».
На форуме, помимо представителей из Китая и России, участвовали США, Великобритания и другие западные страны, выступающие против России. Это дало возможность Шойгу в очередной раз открыто заявить о разрушительности действий Запада на Украине. Он отметил, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, что доказывают огромные потери ВСУ, которые Шойгу также привёл.

Кроме того, в ходе выступления Шойгу затронул тему ратификации договора об испытаниях ядерного оружия. Он заверил, что Россия не намерена испытывать ядерное оружие. А не ратифицировала договор лишь потому, что этого не сделали США. По словам Шойгу, просто последовал зеркальный ответ.


Китай, в свою очередь, поддержал главу российского Минобороны, что даёт понять, в какую сторону направлен взгляд китайских политиков. Этот форум показал западным участникам, что Китай стремится сотрудничать именно с Россией, а не с ними, подчеркнул «Царьград».

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#россия
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#сотрудничество
#форум
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Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией
04 ноября 2023, 18:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные страны не пытаются оказывать на него давление с целью провести мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в субботу в Киев.
Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой.

Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».

Ранее NBC News сообщали, что США и Евросоюз пытаются склонить Зеленского к проведению мирных переговоров с Россией. Также рассматриваются компромиссы, на которые может пойти Украина в рамках соглашения с Москвой. 

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#владимир зеленский
#украина
#россия
#спецоперация
#сша
#евросоюз
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Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала о 12-м пакете антироссийских санкций
04 ноября 2023, 18:08

Фото: РИА Новости

Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в новый пакет санкций войдут новые запреты на импорт и экспорт.
ТАСС пишет, что Еврокомиссия в ближайшем времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ с новыми запретами на импорт и экспорт, ужесточением потолка цен на нефть. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве.
 
«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт. С действиями по ужесточению потолка цен на нефть. И с ужесточением мер по обходу санкций», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что цель приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину заключается не в оказании финансовой и военной помощи стране, а в реализации собственных карьерных амбиций. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему, считает Соскин. 

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#россия
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Песков считает Украину несчастной страной
04 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Украина-несчастная страна, если другая страна платит за неё, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время  своего выступления на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.
 
Дмитрий Песков напомнил о словах исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она в интервью CNN сказала, что США с 1991 года потратили $5 млрд на помощь «более сильному демократическому правительству» получить власть на Украине.
 
«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у неё должно быть правительство, и платит, как в такси», —сказал Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанную для издания The Economist. Валерий Залужный утверждает, что конфликт с Россией оказался в тупике. Зеленский с таким мнением не согласен.

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#украина
#всу
#сша
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На Украине назвали истинную цель визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Соскин: фон дер Ляйен прибыла в Киев ради своих карьерных амбиций
04 ноября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Цель приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину заключается не в оказании финансовой и военной помощи стране, а в реализации собственных карьерных амбиций. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что визит фон дер Ляйен не предполагает решение каких-либо проблем. Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему. 

Также Соскин добавил, что, по его мнению, фон дер Ляйен скоро снимут с поста главы Еврокомиссии, поэтому все её слова о продолжении поддержки Украины безосновательны. 

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 4 ноября. Она назвала целью своей рабочей поездки обсуждение путей вступления Украины в состав Евросоюза. 

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#украина
#встреча
#поездки
#карьера
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Советник главы ДНР Гагин заявил об усугублении конфликта Зеленского и Залужного
Советник главы ДНР Гагин: раскол между Зеленским и Залужным усугубляется
04 ноября 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным становится всё серьёзнее. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее Залужный дал несколько интервью изданию The Economist, в которых заявлял о тупиковом положении Украины после неудачно проведённого контрнаступления, а затем о том, что поставки Украине американских истребителей F-16 не помогут ВСУ, поскольку Россия модернизировала комплексы С-400. Также Залужный предлагал завершить контрнаступление ВСУ, чтобы перейти в оборону и сберечь оставшихся в живых военнослужащих. 

Эти заявления идут вразрез с тем, чего пытается добиться Владимир Зеленский, поэтому раскол между политиками виден всё чётче, подчёркивает Гагин. 

Кроме того, на Западе ранее начали активно обсуждать, что Залужный стремится сместить Зеленского с поста президента государства, что добавляет в их конфликт конкуренцию.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#конфликт
#спецоперация
#контрнаступление
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Песков рассказал, зачем создали НАТО
04 ноября 2023, 17:25

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России.
«Всеми любимый нами Североатлантический альянс — НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны», —сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, это не отделяет Россию от Советского Союза, так как РФ является правопреемником СССР. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Владимира Путина двойники.

«Путин у нас один», — ответил Песков.
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#нато
#россия
#дмитрий песков
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Песков рассказал об интеграции новых субъектов России
Песков: новые регионы РФ интегрируются, но процесс усложняют боевые действия
04 ноября 2023, 17:12

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Новые субъекты России активно интегрируются, однако это происходит медленнее, чем хотелось бы из-за ведения боевых действий. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области проходят тот путь, который некогда прошёл Крым. 

По словам Пескова, присоединение Крыма и интеграция его в Россию дала тот опыт, который сейчас позволяет быстрее осуществлять продвижение регионов по пути интеграции.

Однако Песков добавил, что замедляют процесс интеграции продолжающиеся боевые действия в рамках спецоперации. Но правительство не собирается ждать окончания СВО, прежде чем начинать интеграцию регионов, поэтому они смело идут по своему пути. 

В заключение Песков заявил, что регионы «уже во всех ипостасях станут российскими» в ближайшие годы. 

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#дмитрий песков
#днр
#лнр
#запорожская область
#херсонская область
#россия
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В Кремле прокомментировали слухи о двойниках Путина
04 ноября 2023, 17:11

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Владимира Путина двойники.
ТАСС пишет, что соответствующий вопрос задали во время марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
 
«Путин у нас один», — коротко ответил Дмитрий Песков.
Вопрос о двойниках Владимира Путина уже обсуждали 24 октября. Дмитрий Песков говорит, что вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках президента. По его словам, это «одна из категорий абсурдных информационных уток».
 
Ранее Дмитрий Песков назвал  чушью слова начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что Владимир Путин использует как минимум трёх двойников.

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#владимир путин
#президент
#россия
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Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме
Вице-спикер ГД Яровая: Пентагон открыл 400 биолабораторий по всему миру
04 ноября 2023, 15:53

Фото: iStock/icholakov

Пентагон создал несколько сотен биолабораторий по всему миру, но к ним не имеют доступа правительства тех стран, на чьих территориях они располагаются. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она отметила, что Пентагон открыл 400 биологических лабораторий, которые строжайшим образом засекречены. Никто, кроме США, не знает точно, что происходит внутри таких учреждений. Даже правительства государств, на чьей территории они открыты, не имеют доступа туда.  

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась в субботу на ВДНХ. Свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские компании. Площадка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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#оружие
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#пентагон
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