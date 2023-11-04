Стали известны итоги посещения Шойгу форума по безопасности в Пекине

Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на X Сяншаньском форуме в Пекине, после чего предоставил президенту Владимиру Путину доклад по итогам рабочей поездки. Об этом сообщает «Царьград».
На форуме, помимо представителей из Китая и России, участвовали США, Великобритания и другие западные страны, выступающие против России. Это дало возможность Шойгу в очередной раз открыто заявить о разрушительности действий Запада на Украине. Он отметил, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, что доказывают огромные потери ВСУ, которые Шойгу также привёл.
Кроме того, в ходе выступления Шойгу затронул тему ратификации договора об испытаниях ядерного оружия. Он заверил, что Россия не намерена испытывать ядерное оружие. А не ратифицировала договор лишь потому, что этого не сделали США. По словам Шойгу, просто последовал зеркальный ответ.
Китай, в свою очередь, поддержал главу российского Минобороны, что даёт понять, в какую сторону направлен взгляд китайских политиков. Этот форум показал западным участникам, что Китай стремится сотрудничать именно с Россией, а не с ними, подчеркнул «Царьград».
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Кроме того, в ходе выступления Шойгу затронул тему ратификации договора об испытаниях ядерного оружия. Он заверил, что Россия не намерена испытывать ядерное оружие. А не ратифицировала договор лишь потому, что этого не сделали США. По словам Шойгу, просто последовал зеркальный ответ.
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Анастасия Чинкова