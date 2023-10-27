Стали известны подробности покушения на Олега Царева

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В ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной Рады, предпринимателя Олега Царева было совершено покушение. О подробностях происшествия рассказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В разговоре с журналистами он опроверг информацию о том, что Царев получил ножевые ранения. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории им. Кирова в Ялте, где Олег Царев проживает. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Область поражения Рогов раскрывать не стал, но уточнил, что состояние пациента медики оценивают как крайне тяжелое.
Олег Царев всегда выступал резко против Евромайдана и осуждал его организаторов. В 2014 году он собирался баллотироваться на пост президента Украины, но позже снял свою кандидатуру и призывал бойкотировать выборы. Затем он покинул Украину и стал жить и работать в ЛДНР и России. За свои пророссийские взгляды Олег Царев является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.
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«Нам остается сейчас только молиться о здравии раба Божия Олега», — сказал в заключение Владимир Рогов.
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Александр Бойцов