Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС

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Новая фаза в израильско-палестинском конфликте не будет затяжной. Об этом сообщает издание The New York Times.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом прошла новая партия россиян и членов их семей. Всего удалось эвакуировать 133 человека. В настоящее время размещаются во временных пунктах, где им оказывается медицинская и психологическая помощи, предоставляется еда и вода, восстанавливаются документы. Вскоре они будут доставлены спецрейсом в Москву.
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Анастасия Чинкова