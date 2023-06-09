Стали известны новые результаты опроса о доверии россиян Путину

Фото: фотобанк Московской области
Как уточняет портал «Политика сегодня», с одобрением к деятельности Путина относятся 77% россиян, а вот противоположной точки зрения придерживаются только 12% респондентов.
«Встреча Путина и Лукашенко пройдет 9 июня в Сочи, она начнется уже скоро», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС сообщение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
А до этого, между российским лидером Владимиром Путиным и врио губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо состоялся телефонный разговор, посвящённый ситуации вокруг затопления региона в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.