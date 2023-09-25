Стало известно, что грозит сенатору Нарусовой за поездку в Испанию во время СВО

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Сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову «жестоко предупредят» о запрете поездок в страны НАТО в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение предупредить Нарусову о недопустимости таких поездок, поскольку это дискредитирует статус как самого сенатора, так и всего Совфеда.
Ранее сообщалось, что с 18 июля по 6 августа Нарусова находилась в Испании. По словам коллег сенатора, такое поведение во время СВО недопустимо, поскольку страны НАТО фактически ведут войну против России. Кроме того, они были возмущены, что женщина не решилась объяснить причину такого поступка и просто отмалчивается, несмотря на понимание того, что её действия уже известны общественности.
Помимо этого, Нарусова пропустила заседания, закрывающие весеннюю сессию палаты. По словам собеседника ТАСС из верхней палаты парламента, для отсутствия на заседании необходимо предъявить ряд документов, указывающих на причины, по которым сенатор вынужден пропустить заседание. В случае с Нарусовой, этого сделано не было.
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Ранее сообщалось, что с 18 июля по 6 августа Нарусова находилась в Испании. По словам коллег сенатора, такое поведение во время СВО недопустимо, поскольку страны НАТО фактически ведут войну против России. Кроме того, они были возмущены, что женщина не решилась объяснить причину такого поступка и просто отмалчивается, несмотря на понимание того, что её действия уже известны общественности.
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Анастасия Чинкова