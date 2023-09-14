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Зависимость от США не даёт европейским государствам пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на то, что политика США разрушительная для стран ЕС. Об этом сообщил голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге в беседе с РИА Новости.
Правозащитник отметил, что европейские страны выбрали бы рациональный подход к решению сложившейся проблемы. Однако они не могут этого сделать, поскольку зависимы от США. Он добавил, что от действий и решений Вашингтона зависит и безопасность ЕС.
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