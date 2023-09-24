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Обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс написал, что ненависть к России выходит боком Польше. Об этом Куляс написал в статье для Myśl Polska.
По мнению обозревателя, цель политики Польши заключается в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто больше «ненавидит русских и кто сильнее любит США с Украиной». Он подчеркнул, что чувство ненависти к России у поляков преобладает значительнее, чем любовь к своей стране.
Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Польша готовится к возможному вторжению на территории России и Белоруссии.
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«А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет», — заключил Куляс.
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Екатерина Коршунова