Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», - прокомментировали ситуацию в Кремле.
Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта.
Читайте также:
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства
Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля
Евгения Парфентьева