Стало известно, что США заметают следы причастности к подрыву «Северных потоков»

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Спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Заявление сделал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.
«Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев, не оставили никаких следов», — написал журналист.Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.
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Алина Юрчак