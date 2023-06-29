Стало известно, что Суровикин не находится в СИЗО

Фото: сайт Кремля
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Мельников: Суровикина не содержат ни в московском СИЗО «Лефортово» ни в других изоляторах
Генерала армии Сергея Суровикина не содержат ни в московском СИЗО «Лефортово» ни в других изоляторах, об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, пишет агентство ТАСС.
По его словам, различные представители российских СМИ обращаются к нему с вопросом о том, соответствует ли информация о задержании Суровикина действительности и находится ли он в СИЗО.
«Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», -заключил Мельников.
Напомним, о задержании Суровикина сообщало издание Financial Times, которое связало его арест с попыткой мятежа в России.
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По его словам, различные представители российских СМИ обращаются к нему с вопросом о том, соответствует ли информация о задержании Суровикина действительности и находится ли он в СИЗО.
Напомним, о задержании Суровикина сообщало издание Financial Times, которое связало его арест с попыткой мятежа в России.
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Анастасия Крестьянова