Стало известно имя будущего замминистра МО Украины

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Пост первого заместителя министра обороны Украины может занять командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, об этом сообщает New Voice со ссылкой на источники в украинском правительстве.
«Днем 25 сентября Умеров (глава МО Украины) был у Владимира Зеленского на Банковой (офис Зеленского) и утверждал финальный список кандидатов. Министр обороны рассматривал кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева на позицию своего первого заместителя», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации NV, список кандидатов на остальные должности также предварительно готов, однако, отдельные позиции в нем могут измениться непосредственно в день назначения.
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