Стало известно, как долго ядерное оружие будет находиться в Белоруссии

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В МИД РФ заявили, что нахождение тактического ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени
Согласно договорённостям между Москвой и Минском, тактическое ядерное оружие будет находиться на территории Белоруссии неограниченный срок. Об этом ТАСС сообщил представитель МИД Российской Федерации Алексей Полищук.
Также Полищук подчеркнул, что для этой цели США должны перевести собственное оружие из стран Европы, а соответствующую инфраструктуру — ликвидировать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США первыми применили ядерное оружие, чем создали прецедент. Он напомнил, что Штаты применили ядерное оружие в отношении государства, которое им не обладало.
«Основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», — подчеркнул дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США первыми применили ядерное оружие, чем создали прецедент. Он напомнил, что Штаты применили ядерное оружие в отношении государства, которое им не обладало.
Андрей Гаврилов