Стало известно, как Казахстану добиться независимости

Фото: iStock/Rainer Puster
Казахстан должен выбрать единственный путь к своей независимости, а не пытаться угодить всем. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Он заявил в интервью Pravda.Ru, что властям Казахстана необходимо выбрать, в каком цивилизационном пространстве они будут строить свою независимость и в дальнейшем развивать страну.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за введение антироссийских санкций во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. А на следующий день в интервью «Казинформ» он заявил, что не планирует портить отношения с Россией и надеется на продолжение сотрудничества стран.
Издание «Царьград» писало, то такие противоречащие друг другу заявления могут быть связаны с желанием Токаева угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении.
Читайте также:
Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ
Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»
Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за введение антироссийских санкций во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. А на следующий день в интервью «Казинформ» он заявил, что не планирует портить отношения с Россией и надеется на продолжение сотрудничества стран.
Читайте также:
Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ
Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»
Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
Анастасия Чинкова