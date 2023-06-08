Стало известно, как Польша обманула Запад с помощью украинского конфликта

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
NYT: Из-за конфликта на Украине Польша начала выглядеть демократической страной на Западе
Обозреватели Каролина Вигура и Ярослав Куиш заявили, что конфликт на Украине помог Польше выглядеть демократической страной в глазах западных стран. Об этом они написали в своем материале для New York Times.
Авторы указали на силу антилиберализма в Польше. Они также напомнили, что страной с 2015 года правит партия «Право и справедливость», захватившая работу СМИ и ограничивающая независимость судов. Обозреватели добавили, что именно «Право и справедливость» ввела чудовищный закон об абортах.
Кроме того, правящая партия Польши в политической борьбе использует откровенную ложь, очернение оппонентов и прослушку, подчеркнули обозреватели.
При этом поддержка Киева представляет для польской партии возможность укрепить влияние, несмотря на заоблачную инфляцию и правительственные скандалы, пишет New York Times.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил о возможности отправки войск Североатлантического альянса на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии. Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились», — говорится в публикации.
Кроме того, правящая партия Польши в политической борьбе использует откровенную ложь, очернение оппонентов и прослушку, подчеркнули обозреватели.
При этом поддержка Киева представляет для польской партии возможность укрепить влияние, несмотря на заоблачную инфляцию и правительственные скандалы, пишет New York Times.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил о возможности отправки войск Североатлантического альянса на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян